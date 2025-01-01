В Оханском округе Прикамья простятся с двумя бойцами СВО Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Оханского муниципального округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погибли уроженцы Оханского округа и Нытвенского района Пермского края. Прощание с 41-летним Виктором Вшивковым и 55-летним Николаем Костаревым пройдёт 2 декабря. Об этом сообщает администрация Оханского округа.

О Викторе Вшивкове не было информации с сентября этого года. Он родился в д. Посад, получил образование сварщика. Срочную армейскую службу проходил в зоне боевых действий в Чечне. Будучи демобилизованным, пару раз отправлялся в горячие точки. За службу был удостоен государственных наград, в прошлом году вышел на пенсию. В зону СВО отправился добровольно. Проститься с военнослужащим можно 2 декабря в 14:00 в Пономарёвском доме культуры.

«Администрация округа приносит искренние соболезнования семье погибшего», — написано в сообщении.

Уроженец д. Заполье Нытвенского района Николай Костарев погиб в сентябре 2024 года при выполнении боевых задач в с. Николаевка ДНР. Бойцу было 55 лет. Прощание с ним состоялось сегодня в Таборском доме культуры.

«Администрация Оханского округа выражает искренние соболезнования родным и близким воина. Ни одно имя наших героев не останется забытым», — добавили в администрации муниципалитета.

