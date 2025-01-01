Около 11% пермяков начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только 11% жителей Перми начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев до праздника, ещё 18% совершают покупки за месяц. Наиболее популярный период для приобретения подарков — за 2-3 недели до Нового года: так делают 19% опрошенных. При этом 23% предпочитают действовать спонтанно, а 15% вовсе не участвуют в закупке подарков.

Женщины чаще мужчин планируют новогодние покупки заранее: 21% начинают выбирать подарки за месяц до праздника и 14% — ещё раньше. Среди мужчин эти показатели ниже — 15 и 8% соответственно. В то же время мужчины чаще признаются, что покупают подарки импульсивно или вовсе не занимаются этим: «Обычно этим занимается жена, а дарим вместе».

Молодёжь до 35 лет наиболее активна за 2-3 недели до праздника — так поступают 27% в этой возрастной группе. А среди респондентов 35-45 лет чаще всего встречаются сторонники спонтанных покупок — 30%.

Интересная закономерность наблюдается и в зависимости от дохода: чем выше заработок, тем чаще люди выбирают экспромт. Спонтанно покупают подарки 18% тех, чей доход не превышает 80 тыс. руб., и 32% — среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. руб. и выше.

