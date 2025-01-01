Прикамца задержали за изнасилование школьницы и сбыт наркотиков Сейчас он заключен под стражу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми предъявлено обвинение мужчине в совершении ряда особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Жителю Большесосновского муниципального округа предъявили обвинения по совокупности эпизодов:

— склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков (ч. 3 ст. 230 УК РФ — три эпизода);

— изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 131 УК РФ);

— насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 132 УК РФ);

— сбыт наркотических средств несовершеннолетней (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый под различными предлогами приглашал подростков в придорожное кафе, находившееся в его распоряжении. В заведении имелась скрытая комната, доступ в которую был только у него. Именно там мужчина убеждал девушек употреблять синтетические наркотики. В одном из случаев он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей и совершил в отношении неё сексуальное насилие. Также установлено, что он передал наркотики одной из несовершеннолетних.

В конце ноября 2025 года в ходе совместной операции следователей СК России, сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Пермскому краю и бойцов Росгвардии обвиняемый был задержан в Перми — он находился в гостях у 22-летней знакомой, с которой на протяжении нескольких дней употреблял наркотики.

В рамках расследования проведены обыски по местам его проживания, в частных домах и в кафе. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. Также анализируется цифровой след — содержимое телефонов, ноутбуков и иных носителей информации.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование выявило признаки возможной причастности фигуранта к другим подобным преступлениям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.