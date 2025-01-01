Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершился фестиваль моноспектаклей «МоноФест» Гран-при получил спектакль из Воронежа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба фестиваля "МоноФест"

В Перми 28 ноября — 1 декабря прошёл XII фестиваль моноспектаклей «МоноФест». Жюри под председательством актёра театра и кино, народного артиста РФ, лауреата Государственных премий СССР и России Петра Семака распределило награды.

Гран-при получил спектакль «Скромный американец» (18+) режиссёра и актёра Камиля Тукаева на текст Раисы Ждан (арт-центр «Прогресс», Воронеж).

Диплом лауреата I степени был вручён пластическому спектаклю «15172» (18+), исполнитель Ильдар Алекбаев, режиссёр-хореограф Анна Щеклеина (Театральная площадка MON, Казань).

Диплом лауреата II степени получил монолог Дмитрия Волкострелова «Русская смерть. Воспоминания о спектакле» (18+) (театр «Среда 21», Москва).

Диплом лауреата III степени достался спектаклю dyimovochka trip (18+) театра «Блоха» (Санкт-Петербург), исполнитель Ксения Пономарева-Бородина, режиссёр Кирилл Люкевич.

Специальные призы жюри получили актёры Раде Костич (Босния и Герцеговина) за спектакль «Моя война» (12+) и Александр Панов (Калуга) за спектакль «Порфирий» (18+).

Подробнее о фестивале «МоноФест» читайте в «Новом компаньоне» 9 декабря.

