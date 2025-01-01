В Прикамье простятся с участником СВО Романом Мазениным Его похоронят 2 декабря в Усть-Кишерти Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кишертского округа

Во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Кишертского округа Роман Мазенин. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсетях.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Светлая память павшему бойцу!», — сообщили в администрации.

Обстоятельства гибели солдата не уточняются, как и дата смерти.

Проститься с военнослужащим можно 2 декабря в Покровском Храме с.Усть-Кишерть с 10:00. Панихида запланирована на 11:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.