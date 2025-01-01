В Прикамье простятся с участником СВО Романом Мазениным
Его похоронят 2 декабря в Усть-Кишерти
Во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Кишертского округа Роман Мазенин. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсетях.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Светлая память павшему бойцу!», — сообщили в администрации.
Обстоятельства гибели солдата не уточняются, как и дата смерти.
Проститься с военнослужащим можно 2 декабря в Покровском Храме с.Усть-Кишерть с 10:00. Панихида запланирована на 11:00.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.