Жительница Удмуртии пойдёт под суд в Перми за контрабанду Женщину задержали при попытке вывезти крупную сумму денег в Баку

фото: Пермская таможня

Пермская транспортная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Удмуртии, которой инкриминируют контрабанду денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 28 сентября этого года обвиняемая планировала вылететь из пермского аэропорта Большое Савино в Баку, имея при себе 4 млн руб. При прохождении таможенного досмотра она не сообщила, что у неё есть какие-либо товары или деньги, подлежащие обязательному декларированию, и прошла через «зеленый коридор». Таким образом, она пыталась нелегально вывезти деньги средств за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Сумма нелегально перемещённых денежных средств превышала разрешённый лимит и составила более 3 млн руб. Сотрудники таможенной службы обнаружили это и конфисковали деньги.

Слушания по уголовному дела пройдут в Пермском районном суде.

