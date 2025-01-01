Губернатор Пермского края побывал в новом здании школы №146 Дмитрий Махонин пообщался с учениками и педагогами Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В День математика, 1 декабря, глава Прикамья Дмитрий Махонин побывал в пермской школе №146, специализирующейся на углублённом изучении математики, физики и информатики. Школа, расположенная по ул. Уральской, 110, недавно получила новое здание.

Здание школы фактически было отстроено заново, но с сохранением исторического облика, габаритов и цветовой палитры. Внутри созданы просторные учебные кабинеты, лаборатории, спортзалы, пространства для творчества, актовый зал и библиотека. Современное оснащение классов позволяет преподавателям использовать разнообразные методики и повышать интерес учеников к предметам.

Прилегающая территория также была благоустроена: появились комфортные зоны для занятий спортом и отдыха.

Более 400 учеников 7-11 классов обучаются в новом здании с начала учебного года. Помимо основной образовательной программы, в школе реализуется воспитательная программа, ориентированная на развитие ученического самоуправления и личностных качеств. В школе успешно функционируют 11 кружков и секций, охватывающих более 80% учащихся.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Дмитрий Махонин посетил учебные классы, центр детских инициатив и побеседовал с учениками. Школьники рассказали о своих занятиях, продемонстрировали опыты по химии, занятия робототехникой и другие внеурочные активности.

На сегодняшний день школа №146 занимает лидирующую позицию по качеству образования в Пермском крае (по итогам 2024/25 учебного года) и является обладателем Знака качества в номинации «Высокая культура оценивания» (2025 год).

Ежегодно около 50 учеников становятся победителями и призерами краевых олимпиад. Школа гордится 165 дипломантами заключительного этапа всероссийских предметных олимпиад по различным дисциплинам. Десять выпускников школы завоевали призовые места на международных олимпиадах по физике, биологии, географии и естествознанию. На протяжении многих лет школа является лидером среди общеобразовательных учреждений региона и России по результатам ЕГЭ как по предметам углублённого цикла, так и по общеобразовательным дисциплинам.

