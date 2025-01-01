В Прикамье психиатрическая клиника и автомобилист выплатят 1,5 млн рублей за смерть ребёнка в ДТП Трагедия случилась весной 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

Индустриальный районный суд Перми взыскал компенсацию морального вреда с краевой психиатрической больницы и собственника автомобиля, машина которого насмерть сбила на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Происшествие случилось весной 2022 года, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль. Угонщиком оказался 47-летний пермяк, который проник в чужую машину, так как она была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, а потом сбил на ней девочку на пешеходном переходе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об угоне и нарушении ПДД, повлекшем смерть. Однако Индустриальный районный суд Перми прекратил уголовное преследование в отношении угонщика, признав его невменяемым и назначив принудительное лечение. Мать погибшей обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Суд признал обоснованным утверждение о том, что трагедия могла быть предотвращена, если бы владелец автомобиля проявил должную осмотрительность и обеспечил безопасность своего транспортного средства. Несоблюдение ПДД, выразившееся в оставлении ключей в машине, позволило постороннему лицу угнать автомобиль и спровоцировать ДТП с летальным исходом.

В итоге суд постановил взыскать с филиала «Чайковский» краевой психиатрической больницы (как законного представителя недееспособного лица) 1,2 млн руб., а с угонщика – 300 тыс. руб.

Решение суда было вынесено заочно. Пока оно не вступило в законную силу.

