В декабре в восьми муниципалитетах Прикамья состоятся выездные дни донора Жителей региона приглашают принять участие

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермской краевой станции переливания крови анонсировали проведение выездных дней донора. Они состоятся в декабре. Выездные бригады будут работать в Перми, Берёзовке, Верещагино, Горнозаводске, Кизеле, а также в Кудымкаре, Чернушке и Чусовом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы стать участником, надо иметь паспорт и номер СНИЛС, российское гражданство или проживать в России не менее года. О противопоказаниях к донорству потенциальные участники могут узнать на сайте.

После сдачи крови каждый донор получит справку, которая даёт право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка, а также денежную компенсацию на питание — 997 руб.

На месте всем донорам сотрудники Службы крови проведут медицинское обследование. Участникам рекомендуется взять с собой питьевую воду, а также удобную одежду.

