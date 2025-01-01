В Перми подростка будут судить за жестокое убийство родных Трагедия случилась весной этого года Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В следственном отделе по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела против 16-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве двух лиц, совершённом с особой жестокостью (п/п «а,д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 12 мая этого года молодой человек находился дома в состоянии наркотического опьянения и задумал убить свою бабушку и дядю из-за личных неприязненных отношений. Он взял нож и умышленно нанёс несколько ударов по телу своим родственникам.

В результате потерпевшие скончались на месте.

На время следствия подростку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

