Жительница Удмуртии пыталась тайно вывезти из Перми 4 млн рублей

Жительница Удмуртской Республики пыталась незаконно вывезти из Перми в Баку (Азербайджан) 4 млн руб. наличными. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. Об этом пишет perm.aif.ru.

Случай произошёл осенью 2025 года в международном аэропорту Перми Большое Савино. 28 сентября 45-летняя женщина прибыла на рейс, следовавший в Азербайджан, имея при себе крупную сумму наличных — 4 млн руб.

При прохождении таможенного контроля она заявила, что не перевозит денежные средства и иное имущество, подлежащее декларированию, и воспользовалась «зелёным коридором». Однако, перейдя таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления необходимых документов, она нарушила закон.

По данным прокуратуры, сумма, превышающая установленный для бездекларационного вывоза лимит, составила свыше 3 млн руб. Незаконное перемещение денег было пресечено сотрудниками Пермской таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Наличные средства были изъяты, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

