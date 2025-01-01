Пермское УФАС уличило «Россети Урал» в нарушении закона о защите конкуренции Компании вынесено предупреждение Поделиться Твитнуть

Сетевые организации и «Пермэнергосбыт» подали жалобы в Пермское УФАС на компанию «Россети Урал» (филиал «Пермэнерго»). Антимонопольщики обнаружили, что организация нарушает закон о защите конкуренции.

«Россети Урал», являясь ключевой сетевой компанией, получает средства от «Пермэнергосбыт» за транспортировку электроэнергии. Выручка этой компании должна распределяться между другими сетевыми организациями согласно тарифным решениям, утверждённым министерством энергетики Пермского края.

Однако в октябре 2025 года другие сетевые компании недополучили деньги, поскольку «Россети Урал» уменьшила объёмы оказанных ими услуг по передаче электроэнергии за девять месяцев. Компания объяснила свои действия изменениями в отраслевых правилах и потребовала от других организаций подписать новые соглашения.

Пермское УФАС считает, что «Россети Урал» злоупотребляет своим положением на рынке, что противоречит закону о защите конкуренции. Антимонопольщики отметили, что компания, изменив свои планы на текущий год, проигнорировала утверждённые тарифные решения.

Замруководителя Пермского УФАС Евгений Чернобровкин пояснил, что, навязывая новые условия для передачи электроэнергии, «Россети Урал» создала риски для нормальной работы других компаний. Это может негативно сказаться на ремонте сетей, устранении аварий и подключении новых потребителей, что угрожает надёжности электроснабжения.

Пермское УФАС вынесло предупреждение ПАО «Россети Урал» с требованием прекратить нарушения. Если компания не выполнит это в течение 10 дней, ей грозит антимонопольное дело и штраф.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ПАО «Россети Урал», при расчётах за услуги по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями компания неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства.

«При расчётах все тарифные решения в части объёма и цены по ставке на содержание сетей учтены в полном объеме. Существующие разногласия по объёму оказанных услуг по ставке на компенсацию потерь, по мнению ПАО «Россети Урал», лежат в плоскости гражданско-правых отношений», — отметили в компании.

