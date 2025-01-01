Пермяку дали семь лет колонии строго режима за разбой Мужчина напал на свою сожительницу, забрал её телефон и почти 0,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Мотовилихинском районном суде Перми вынесли приговор 35-летнему мужчине, которого признали виновным в разбое, совершённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 162 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, в сентябре 2024 года обвиняемый, находясь в квартире в Мотовилихинском районе, напал на свою сожительницу. Угрожая ей ножом, он похитил у неё мобильный телефон и 450 тыс. руб., которые потерпевшая получила от матери для покупки земли.

После завладения имуществом жертвы злоумышленник запер её в ванной комнате и скрылся с места преступления. Украденные деньги он потратил по своему усмотрению.

Принимая во внимание доводы гособвинителя, суд приговорил подсудимого к семи годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, поданный потерпевшей стороной.

Приговор пока не вступил в силу.

