За неделю в ДТП пострадали 15 пермяков

greatkim / ru.freepik.com

С 24 по 30 ноября 2025 года на территории Перми зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 15 человек, включая четверых несовершеннолетних. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1538 административных правонарушений в области дорожного движения. Среди них:

— 41 водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения или с его признаками: из них 18 находились в алкогольном опьянении, 18 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 5 — повторно сели за руль в нетрезвом виде;

— 47 водителей управляли автомобилем без водительского удостоверения;

— 11 случаев выезда на полосу встречного движения;

— 26 нарушений правил перевозки детей;

— 156 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам на переходах;

— 139 нарушений ПДД, совершённых пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и призывает проявлять ответственность за свою безопасность и безопасность других участников движения.

