В Пермском крае отмечают 20-летие со дня образования нового субъекта В 2005 году Пермская область и Коми-Пермяцкий округ стали одним регионом

Константин Долгановский

Ровно 20 лет назад, 1 декабря 2005 года, на карте России появился новый субъект РФ — Пермский край. Это произошло после референдума об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

«Прошедшие 20 лет подтверждают, что вместе мы сильнее. Пермский край — сильный промышленный регион, с богатой культурой, крепкими традициями и передовыми достижениями в науке. Но наша главная сила — неравнодушные, активные и талантливые земляки», — написал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, в марте 2004 года депутаты единогласно утвердили президентский законопроект о создании нового субъекта РФ — Пермского края. Тогда же была названа дата юридического объединения — 1 декабря 2005 года.

24 марта 2004 года Совет Федерации единогласно одобрил закон «Об образовании в составе РФ нового субъекта Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». А 25 марта Владимир Путин утвердил в качестве и.о. губернатора тогда ещё Пермской области Олега Чиркунова.

