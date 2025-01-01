На реконструкцию улицы Соликамской в Перми выделят 67,4 млн рублей Работы закончат в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» объявило торги на поиск подрядчика для реконструкции ул. Соликамской (от ул. Первомайской до пл. Восстания). Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) сумма контракта — 67,4 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо подготовить участок дороги к реконструкции и демонтировать сооружения, а также составить чертежи и ведомости, схему организации дорожного движения, установить светофоры и наружное освещение. Исполнитель также переустроит инженерные сети и коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электричество и др.). Планируется, что работы должны начаться с 12 января, а закончиться 11 декабря 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 17 декабря. 22 декабря 2025 года определят подрядчика.

