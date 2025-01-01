В Прикамье прошли массовые зарядки для студентов Они состоялись по партпроекту «Детский спорт» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На прошлой неделе студенты двух пермских учебных заведений — агропромышленного техникума и финансово-экономического колледжа — приняли участие в массовых утренних зарядках.

Мероприятие на одной из площадок открыл координатор партпроекта «Детский спорт», заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Василий Кузнецов. Он отметил, что системная поддержка детского спорта и вовлечение молодёжи в регулярные занятия — ключевые задачи Народной программы партии. «Уверен, подобные акции помогают вовлечь нашу молодёжь в регулярные занятия физической культурой», — добавил партиец.

«Зарядка — лучший способ зарядиться энергией на весь день. Такие акции не только укрепляют здоровье, но и объединяют», — поддержал его руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Леонид Новохатский.

После студенты под руководством инструктора муниципального центра тестирования ВФСК ГТО выполнили комплекс энергичных упражнений.

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» на второй площадке подчеркнули, что такие зарядки — важный шаг к здоровому образу жизни, и призвали студентов сделать их доброй традицией.

Добавим, что «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» планируют сделать такие массовые зарядки регулярными и расширить их географию на другие учебные заведения Прикамья. Организаторы уверены, что это поможет закрепить полезные привычки у молодёжи и создать новые точки притяжения для здорового образа жизни.

