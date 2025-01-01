Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае дан старт грантовым конкурсам культурных проектов на 2026 год Заявки принимаются до середины января 2026 года Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Центр по реализации проектов в сфере культуры Пермского края объявил о начале приёма заявок на грантовые конкурсы в сфере культуры на 2026 год.

С 2009 года сфера культуры в регионе во многом опирается на творческие конкурсы. Эта прогрессивная технология позволяет Министерству культуры Пермского края найти и поддержать по-настоящему оригинальные, передовые, прорывные проекты в театрах, музеях, концертных коллективах, библиотеках и других учреждениях. Оператором конкурсных программ является Центр по реализации проектов в сфере культуры.

Популярный конкурс «Арт-резиденция» — это открытие новых ниш в искусстве, региональных достопримечательностей и творческих инициатив. Участвовать в конкурсе могут физические и юридические лица, НКО и государственные организации. Грант на культурный проект в этом конкурсе может достигать 600 тыс. руб.

Этому конкурсу жители Пермского края обязаны многими популярными фестивалями: так, в нынешнем году среди победителей — фестиваль светового перформанса «Засветись» (0+), фестиваль камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья» (0+), коми-пермяцкий фестиваль деревенского гостеприимства «Гор гȍгȍр» («Вокруг печки», 6+), просветительский клуб «Понимаем кино» (16+) в «Пермской синематеке», арт-лаборатория «Кинотанец Пермский: движение в кадре» (12+) и другие замечательные события.

В конкурсе «Развитие библиотечного дела» участвуют проекты муниципальных библиотек, направленные на модернизацию, улучшение и развитие библиотечного дела. Размер гранта от Министерства культуры — до 200 тыс. руб.

В конкурсе «Модернизация музейного дела» гранты выделяются на инициативы в области открытия новых экспозиций и развития существующих музейных площадок, а также могут быть использованы для повышения квалификации сотрудников музеев. Получить грант могут муниципальные и государственные музеи, а также НКО. Сумма гранта может достигать 400 тыс. руб.

Среди наиболее заметных победителей этого конкурса в 2025 году — Музей кино, который создаётся в Губахе.

В конкурсе «Возрождение исторической памяти» могут принять участие инициативы, направленные на сохранение исторической памяти Пермского края и России, а также на вовлечение жителей края к проблемам сохранения исторической памяти. Участвовать в конкурсе могут государственные и частные предприятия, а также НКО и физические лица.

В завершающемся году на гранты этого конкурса были открыты выставки «Пермская история в картографии. Иван Кривощёков» (12+) Государственного архива Пермского края, «Лаборатория советской оперы» (12+) в Пермском театре оперы и балета, «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму» (12+) — о творчестве Елены Обориной — в Центральном выставочном зале.

Грантам конкурса «Развитие театрального искусства» зрители Пермского края обязаны многими интересными театральными постановками. Буквально на днях состоялись несколько премьер грантовых спектаклей: «Три сестры» (16+) в театре «Новая драма», «Кама. Фабрика» (12+) в Пермском иммерсивном театре и «За миллиард лет до конца света» (16+) в Березниковском драматическом театре.

Участие в конкурсе могут принять муниципальные и независимые театры. Размер гранта достигает 800 тыс. руб.

Конкурс «Пермская библиотека» направлен на выявление и поддержку творческих проектов в сфере книгоиздания и литературы: выявление и поддержку новых пермских авторов, популяризацию их творчества, издательские проекты. Благодаря этому конкурсу в Перми существует такое яркое литературное явление, как журнал «Вещь» (16+).

Грантовые конкурсы краевого минкульта и Центра по реализации проектов в сфере культуры — инструмент не только инновационный, но и очень демократичный. Он особенно удобен для тех, кто планирует стартап в сфере культуры, но и для устойчивых, зарекомендовавших себя институций может стать подспорьем в проектной деятельности.

Все необходимые документы и инструкции есть на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры. Сроки подачи заявок разные в разных конкурсах, но все они завершаются в 20-х числах января 2026 года.

Победители конкурсов станут известны в начале февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.