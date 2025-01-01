Мошенники в Пермском крае в 34% случаев обмана используют тему коммунальных услуг На втором месте по частоте — инвестиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Методы борьбы с мошенниками стали темой эфира радио «Комсомольская правда — Пермь» (18+). О них рассказали министр информационного развития и связи Прикамья Пётр Шиловских и директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В частности, речь шла о новых формах мошенничества. Одой из них является двойной и тройной обзвон, когда злоумышленники используют несколько номеров, представляясь при этом специалистами самых различных организаций. Звоня с разных номеров, они постепенно завоёвывают доверие человека. Наиболее активно мошенники звонят с 16:00 до 18:00. На первом месте по частоте используемых тем — коммунальные услуги (34%) и инвестиции (28%). На обращения от госорганов приходится 18% случаев обмана.

По словам Петра Шиловских, сегодня крайне сложно создать идеальный защитный механизм, поскольку злоумышленники анализируют слабые места в законодательстве и ищут обходные пути.

«Мы стараемся в постоянном режиме отслеживать все нововведения и новые схемы, которые придумают мошенники, вовремя реагировать на их уловки и оперативно предупреждать граждан о новых схемах угроз», — сообщил министр.

Кроме того, злоумышленники обманывают граждан с помощью цифровых двойников голосов родных и близких жертв, а также руководителей. 75% атак с использованием дипфейков, по данным МТС, происходит через мессенджеры и социальные сети, такие как Telegram, WhatsApp и ВКонтакте. В таких случаях злоумышленники от имени близких просят срочно перевести им деньги.

В пресс-службе краевого правительства сообщают, что популярной схемой мошенничества являются также технические работы или подарочные карты — их потенциального получателя просят сообщить код из СМС.

По словам Оксаны Кайгородовой, рекламные и мошеннические звонки телеком-операторы помогают отражать с помощью специальных сервисов.

«Например, самая массированная атака в регионе пришлась на пермяка, которому пытались дозвониться более 18 тыс. раз. Для удобства и безопасности пермяков продолжаем развивать наши антиспам-решения. Умный помощник, который работает на базе искусственного интеллекта, при подозрении на разговор нашего пользователя с мошенником, предупреждает об этом с помощью звукового сигнала», — объяснила она.

Также спикеры напомнили о методах борьбы со злоумышленниками на портале «Госуслуги», который развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей». В частности, с помощью портала можно установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи и самозапрет на кредиты. Также в целях безопасности с временной задержкой приходит СМС-код для смены пароля.

Если человек стал жертвой злоумышленников или столкнулся со случаями мошенничества, необходимо сообщить об этом в отделение полиции по месту жительства, через сайт МВД, через Платформу обратной связи (ПОС) для сообщений о вредоносных ресурсах или воспользоваться специальным сервисом на «Госуслугах» для фиксации подозрительных звонков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.