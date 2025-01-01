Пермяка осудили за организацию проституции и похищение человека Его приговорили к обязательным работам и штрафу Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Жителя Перми признали виновным в организации занятия проституцией, незаконное лишение свободы человека, сокрытие факта убийства и нелегальное хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Как установил суд, в начале 2024 года осуждённый, стремясь к незаконному обогащению, вошёл в преступную группу, занимавшуюся организацией проституции. Он предоставил свой компьютер для размещения и продвижения рекламы интим-услуг в интернете, а также предложил программу для автоматического поднятия анкет в поисковой выдаче, получая за это деньги от своего сообщника.

В феврале 2025 года, продолжая свою преступную деятельность, осуждённый помог своему сообщнику похитить общего знакомого из-за личной неприязни. Он силой затащил потерпевшего в машину и вывез в район Верхне-Курьинского кладбища, где стал свидетелем убийства, совершенного его приятелем. Позднее он вернулся на место преступления для сокрытия тела и орудия убийства, а также умышленно скрыл информацию о произошедшем от правоохранителей.

В марте этого года преступника задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. В ходе обыска в его квартире были обнаружены наркотические вещества общей массой более 9 г, которые он приобрел для личного употребления.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Суд приговорил преступника к обязательным работам на два года и штрафу, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 0,5 млн руб.

