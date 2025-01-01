Пермячка взыскала деньги с платной клиники за незамеченную беременность Из-за некачественной услуги ей пришлось пережить срочную операцию Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жительнице Перми удалось отсудить компенсацию за моральный вред с платной клиники за некачественно предоставленную услугу. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

По информации ведомства, женщина предположила, что беременна, и прошла платное УЗИ в медорганизации. Специалист не подтвердил её подозрения, но позже у неё ухудшилось самочувствие, и она оказалась в больнице, где врачи выявили внематочную беременность.

«Пермячке понадобилась срочная операция. Закончив лечение в стационаре, гражданка направила в медицинский центр досудебную претензию с требованиями возместить ей моральный вред, нанесённый некачественной услугой. Но данное обращение было проигнорировано. Тогда пострадавшая обратилась в суд за денежной компенсацией пережитых нравственных и физических страданий», — рассказали в краевом ГУФССП.

Суд первой инстанции отказал в выплате, но решение удалось оспорить в Пермском краевом суде. Платную клинику обязали возместить пострадавшей ущерб в размере 50 тыс. руб., а также взыскали 25 тыс. руб. за игнорирование основных положений Закона «О защите прав потребителей». На денежные средства ответчика был наложен арест, что ускорило темпы выплаты компенсации.

