Приставы в Прикамье пресекли мошенничество с жилищными сертификатами Взыскано около 378 тысяч рублей

Константин Долгановский

В Лысьве судебные приставы завершили дело о взыскании ущерба при мошенничестве с жилищными сертификатами. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, молодая пара завысила стоимость квартиры по программе социальной поддержки детей-сирот, и тех, кто остался без попечения родителей.

Парень и девушка были включены в список по обеспечению жильём и решили купить общую квартиру. Каждый из них получил сертификаты на 1,83 млн руб., после чего они обратились к риелтору и нашли квартиру за 1,75 млн руб. Осознав, что разница между сертификатами и реальной ценой жилья им не полагается, они решили увеличить сумму сделки до 2,16 млн руб. Риелтор и продавец квартиры согласились участвовать в схеме, что позволило паре получить незаконную прибыль в размере 417 тыс. руб.

Схему раскрыли, все участники привлечены к уголовной ответственности. Суд признал покупателей виновными в мошенничестве, а риелтора и продавца — в пособничестве. Суд обязал их также возместить ущерб региональному бюджету.

Судебные приставы инициировали исполнительное производство на сумму около 378 тыс. руб. Должников уведомили о взыскании, но они не погасили долг в указанный срок. Приставы наложили арест на их банковские счета и взыскали исполнительский сбор. После применения мер задолженность была полностью погашена.

