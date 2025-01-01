Полицейские в Прикамье задержали мошенническую группу по обману пенсионеров Они получали посылки с деньгами от жертв Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники Управления уголовного розыска краевого Главка пресекли деятельность преступной группы. Её участники получали посылки с деньгами от обманутых пенсионеров из разных регионов страны. Позже средства переводились на различные счета.

В составе группы — родные братья или курьеры, а также мужчина-вербовщик 1990 г.р., который координировал их действия, контролировал финансы.

По предварительной информации, мошенники получили не менее 30 посылок от жертв. В каждой находилось от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. Сотрудники МВД не допустили отправку ещё трёх посылок. Сумма предотвращённого ущерба составила 830 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать личности возможных соучастников и потерпевших.

Курьеры 2001 и 2007 г.р. находятся под подпиской о невыезде. Их куратор заключён под стражу. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.