В Перми состоялся благотворительный автопробег «Дедморозим»

По центральным улицам Перми состоялся автопробег блаотворительного фонда «Дедморозим». По центру города проехала колонна нарядно оформленных автомобилей. За рулём каждого из них находились Деды Морозы и Снегурочки, чтобы создать праздничную атмосферу и поддержать детей с серьёзными заболеваниями — подопечных благотворительного фонда.

В мероприятии приняли участие около ста человек на 65 машинах. В числе участников можно было заметить не только подопечных «Дедморозим», но и представителей различных автоклубов, а также других некоммерческих организаций. Одна семья, увидев приготовления к параду возле торгового центра, решила присоединиться к шествию: родители купили новогодние колпаки, украсили свой автомобиль и влились в колонну.

По словам руководителя отдела пропаганды чудес «Дедморозим» Кристины Быстрик, главным результатом акции стали многочисленные улыбки на лицах пермяков. Автопробег продемонстрировал, что новогоднее настроение и ощущение волшебства создаются усилиями людей, готовых делиться радостью с окружающими.

Впервые такой автопарад был организован в 2024 году. Он стал своеобразным символом начала зимы. Участники, перевоплотившиеся в Дедов Морозов и Снегурочек, объединили праздничное шествие с важной благотворительной задачей, дав старт серии предновогодних мероприятий в городе.

