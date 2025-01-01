Прикамца осудили за покупку поддельных водительских прав Поделиться Твитнуть

Житель Октябрьского городского округа, желая избежать прохождения обучения в автошколе, приобрёл поддельное водительское удостоверение через интернет. За 95 тыс. руб. он получил документ, в котором были указаны категории «А», «А1», «В», «В1» и «М». Сделка прошла дистанционно: после перевода средств подложное удостоверение отправили ему по почте.

Мужчина использовал фальшивые права для управления мотоциклом. В октябре 2025 года при проверке документов сотрудниками ДПС подделка была выявлена.





Октябрьский районный суд Пермского края признал его виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ — за приобретение и использование заведомо поддельного официального документа. Учитывая характер преступления, наличие смягчающих обстоятельств и личность подсудимого, суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 5 месяцев.





Приговор вступил в законную силу.

