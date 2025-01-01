В Пермском крае подвели итоги конкурса «Лучший читатель года» Победу одержали школьник из Краснокамска и библиотекари из Красновишерска и Октябрьского Поделиться Твитнуть

Лучший читатель года Олег Данилов с Маргаритой Урих и Светланой Денисовой

Министерство культуры Пермского края

На сцене концертного зала Дворца детского и юношеского творчества 26 ноября прошёл торжественный финал конкурса «Лучший читатель года-2025».

В Год защитника Отечества краевая читательская акция, подготовленная библиотекой им. Льва Кузьмина при поддержке Министерства культуры Пермского края, была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказала «Новому компаньону» Елена Герасимова, заведующая Краевым центром детского чтения библиотеки им. Кузьмина, в рамках акции «Пермь для Победы», старт которой состоялся еще в феврале, были организованы творческие конкурсы, рассчитанные на разные возрастные группы читателей. Самые маленькие — дошкольники и школьники — приняли участие в конкурсе чтецов «Возьми себе пример героя»: читали стихи о войне, в том числе произведения пермских поэтов. Школьники среднего звена писали эссе «Война в судьбе моей семьи». Старшие школьники провели исследования на тему эвакуации в Прикамье заводов и учреждений культуры: в каждой территории располагались эвакуированные предприятия, госпитали, театры, коллекции из столичных музеев.

Все участники независимо от возраста принимали участие в онлайн-викторине «Минувших лет святую память мы будем бережно хранить».

Для библиотекарей в рамках акции прошёл конкурс рекомендательных пособий «Хранят страницы горький след войны: пермские писатели о Великой Отечественной войне». В каждой территории есть свои писатели, местные авторы; организаторы конкурса особо отмечали те пособия, в которых содержатся подобные рекомендации. Победителями стали Екатерина Латыпова из Центральной детской библиотеки Красновишерска им. Флорентия Павленкова (за пособие-игрушку), Ольга Хохлова из той же библиотеки (за лучший буклет) и Надежда Сидорова из Октябрьской детской библиотеки им. Евдокиии Трясцыной (за лучший библиографический обзор).

В разных конкурсах приняли участие более 50 тыс. человек — читатели и библиотекари из всех территорий Пермского края. В такой массовой акции победителей было много: 84 человека получили призы и дипломы. Лучшим из лучших стал шестиклассник из Краснокамска Олег Данилов: он стал победителем в нескольких конкурсах и заработал Гран-при.

Награждали лучшего читателя уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова и директор ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, заслуженный работник культуры Маргарита Урих.

Все финалисты акции собрались на торжественной церемонии награждения, посмотрели концерт с участием ансамбля эстрадно-спортивного танца «Ассорти-шоу», эстрадно-театральной студии «Прозус-Д» и других коллективов Дворца детского (юношеского) творчества и, конечно, получили книжные подарки.

