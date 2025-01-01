Алёна Бронникова Владелец пермской сети АЗС регистрирует два товарных знака Под новым брендом планируется выпускать топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владелец сети АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае регистрирует две новые торговые марки. Как следует из информации на сайте Znakoved, опубликованной 27 ноября, в Роспатент 21 ноября были направлены заявки на регистрацию знаков «ДТ Super» и «95 Super».

Владимир Матыцын начал процесс оформления двух новых брендов, под которыми планирует производить химические вещества для использования в промышленности, науке и фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, дизельное топливо и бензин, а также оказывать услуги помощи в управлении бизнесом, ремонта и техобслуживания автотранспорта и складского хранения. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание отмечает, что Владимир Матыцын считается одним из самых состоятельных и непубличных бизнесменов в регионе. Ему принадлежат несколько компаний, специализирующихся на управлении АЗС, в том числе «Нефтехимпром». По информации официального сайта, в Прикамье работают 43 фирменных АЗС.

