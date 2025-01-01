В прокуратуре Пермского края пройдёт приём по поводу защиты прав инвалидов Отвечать на вопросы будет прокурор Павел Бухтояров Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В связи с приближающимся Международным днем людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, прокурор Пермского края Павел Бухтояров вместе с председателем Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Надеждой Романовой организуют видеоконференцию для приема граждан по вопросам защиты прав инвалидов.

Эта инициатива направлена на то, чтобы предоставить гражданам возможность получить разъяснения касательно юридических инструментов защиты и оперативно рассмотреть их обращения по соответствующим проблемам, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Предварительная запись на участие в приёме ведётся в местных прокуратурах и территориальных отделениях Пермской краевой организации ВОИ. Регистрация требуется для упорядочения расписания приема и гарантии технической готовности к видеоконференции.

Телефон для предварительной записи в прокуратуре Пермского края: 8 (342) 212-60-72. По этому номеру можно получить дополнительную информацию о процедуре регистрации и правилах рассмотрения обращений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.