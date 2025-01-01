В Перми выявили три тысячи незаконных граффити За их нанесение предусмотрены штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года специалисты административно-технической инспекции выявили в Перми 2,9 тысячи графических рисунков, содержащих информацию о распространении наркотиков и психотропных веществ. Из них 96% уже удалены. Об этом пишет «Рифей».

В ходе специальной акции «Чистые стены» городские власти обнаружили 203 пронаркотических граффити, из которых 104 были оперативно устранены. Работа по ликвидации остальных находится на контроле.





Напомним, за нанесение подобных надписей и изображений предусмотрена административная ответственность: штраф составляет 5 тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч — для должностных лиц и до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

