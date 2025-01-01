Спрос на квартиры в новостройках Перми вырос на 54% Предложение квартир в новостройках выросло на 11% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2025 года на рынке новостроек России зафиксирован значительный рост активности: количество заключённых договоров долевого участия (ДДУ) выросло на 45% по сравнению с октябрём 2024 года, а интерес к объектам на платформе «Авито Недвижимость» увеличился на 16%. Наибольший спрос зафиксирован в Твери, Липецке, Саратове, Челябинске, Ярославле, Иваново, Перми и Калуге.

Эксперты связывают всплеск активности с анонсированными изменениями в программе «Семейная ипотека», которые вступят в силу с февраля 2026 года. В частности, планируется ограничить количество льготных ипотек на одного ребёнка — вместо текущей возможности оформить по одной ипотеке на каждого из родителей («один ребёнок — две ипотеки») семьи смогут получить только один кредит по льготной ставке. Это спровоцировало волну покупателей, стремящихся успеть воспользоваться текущими условиями.

В Перми за отчётный период предложение квартир в новостройках выросло на 11%. Особенно заметно увеличилось количество трёхкомнатных квартир — на 27%, студий — на 16%, однокомнатных — на 10% и двухкомнатных — на 2%. В целом по стране за месяц предложение выросло лишь на 2%.

Спрос на первичном рынке Перми демонстрирует ещё более высокую динамику: интерес к однокомнатным квартирам вырос на 94%, к студиям — на 90%, к двухкомнатным — на 67%, к трёхкомнатным — на 42%. В масштабах страны за месяц спрос на новостройки увеличился на 15%, при этом наибольший рост наблюдается именно в сегменте однокомнатных квартир — на 26%.

«Основным стимулом роста спроса в октябре стало стремление покупателей успеть оформить ипотеку на текущих условиях, — отметил Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». — Доля ипотечных сделок за месяц выросла с 65% до 68%, что подтверждает высокую чувствительность рынка к изменениям в государственной кредитной политике. Октябрьский всплеск продаж позволяет предположить, что итоги года могут превзойти изначальные прогнозы».

