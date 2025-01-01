Жителей Прикамья предупредили о гололедице 1 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 1 декабря на территории Пермского края сохраняется неблагоприятное метеорологическое явление: на дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим возрастает вероятность образования заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.





Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:





— Водителям соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия и уровень видимости;

— Пешеходам проявлять осторожность при передвижении и при переходе проезжей части.





Будьте внимательны и осторожны.

