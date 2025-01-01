Жителей Прикамья предупредили о гололедице 1 декабря

лёд на окнах гололёд

  Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 1 декабря на территории Пермского края сохраняется неблагоприятное метеорологическое явление: на дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим возрастает вероятность образования заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

— Водителям соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия и уровень видимости;
— Пешеходам проявлять осторожность при передвижении и при переходе проезжей части.

Будьте внимательны и осторожны.

