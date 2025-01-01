В Прикамье ввели режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 30 ноября, в Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом в своих социальных сетях сообщило министерство территориальной безопасности.

Как отметили в ведомстве, все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили быть внимательнее и не поддаваться панике. Также гражданам напомнили номер, по которому можно вызвать экстренные службы, — 112.









