В Прикамье ввели режим беспилотной опасности
В воскресенье, 30 ноября, в Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом в своих социальных сетях сообщило министерство территориальной безопасности.
Как отметили в ведомстве, все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили быть внимательнее и не поддаваться панике. Также гражданам напомнили номер, по которому можно вызвать экстренные службы, — 112.
