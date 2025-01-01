Средняя стоимость букета ко Дню матери в Перми составила 3,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным маркетплейса цветов и подарков Flowwow, в Перми ко Дню матери средняя стоимость букета составила 3,4 тыс. руб. Основной поток заказов пришёлся на 27-29 ноября, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В этом году цены на цветочные композиции в среднем выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользовались французские и кустовые розы, диантусы и хризантемы. Заказы авторских букетов увеличились на 30%, их средняя стоимость — 3,3 тыс. руб.

Интерес к некоторым сопутствующим подаркам заметно изменился. Если ранее покупатели активно заказывали дубайский шоколад, то в этом году спрос на него упал на 91%. Ранее востребованными были клубника в шоколаде и бенто-торты. В 2025 году цены на эти десерты выросли: ягодный десерт подорожал на 22%, а бенто-торт — на 8%.

