В Перми появился новый автомобильный бренд Tenet Центры Tenet начали принимать клиентов ещё в сентябре

Константин Долгановский

Осенью 2025 года в Перми заработали четыре официальных дилерских центра нового автобренда Tenet. Этот бренд появился в результате сотрудничества российского «АГР Холдинга» и китайской государственной компании Defetoo. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации дистрибьютора Tenet — ООО «Тенет Рус», салоны открылись у следующих пермских компаний: группа «Экскурс» (пр. Парковый, 64), «Восток Моторс» (ш. Космонавтов, 328/1), «Демидыч» (ул. Спешилова, 61) и «Форвард-Авто» (ш. Космонавтов, 105/3).

Согласно публикациям в соцсетях и на сайтах этих дилеров, их центры Tenet начали принимать клиентов ещё в сентябре.

Как сообщает auto.rambler.ru, название Tenet расшифровывается как «Take Every New Experience Together» — «Вместе к новым свершениям». Производство автомобилей под этой маркой стартовало летом на заводе «АГР Холдинга», расположенном в Калужской области. Ранее на этой площадке осуществлялась сборка автомобилей концерна Volkswagen AG.

