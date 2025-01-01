На следующей неделе выпавший в Прикамье снег растает Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С воскресенья по вторник под влиянием периферии азиатского антициклона в Пермском крае ожидается переменная облачность с прояснениями, местами пройдут слабые и небольшие осадки. В отдельных районах возможен гололёд, на дорогах — гололедица. Об этом пишет ВЕТТА.

Ветер сохранится юго-западным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в регионе будет находиться в пределах от —3 до +2°, в Перми — от 0 до +2°.

Таким образом, ноябрь 2025 года, согласно текущим данным, займёт третье место среди самых тёплых ноябрей за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь ноябрю 2013-го и ноябрю 2008-го. По количеству осадков этот ноябрь, вероятно, войдёт в тройку-четвёрку самых увлажнённых.

