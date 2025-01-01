Перед Днём матери в Перми прогнозируется рост цен на цветы Средняя стоимость букета приблизилась к 3,4 тысячам рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным онлайн-платформы Flowwow, торгующей цветами и подарками, средняя стоимость букета ко Дню матери достигнет в Перми 3370 руб. При этом наибольший объём заказов придется на три предшествующие празднику дни — с 27 по 29 ноября.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные аналитиков платформы, увеличение средней цены букета в Перми не превысит 5%. В списке самых популярных цветов значатся французские и кустовые розы, диантусы и хризантемы в мягких, пастельных тонах.

По данным за ноябрь 2025 года, жители Перми стали заказывать эксклюзивные цветочные композиции на 30% чаще, чем в аналогичный период 2024 года. Средняя стоимость такого подарка составила 3337 руб., что на выше 5% прошлогоднего показателя. Ожидается, что повышенный интерес к авторским работам сохранится и накануне Дня матери.

В прошлом году жители Перми активно приобретали к празднику дубайский шоколад, однако в текущем ноябре спрос на него упал на 91%. В качестве альтернативы цветам в прошлом году популярностью пользовались клубника в шоколаде и небольшие торты с индивидуальным оформлением. По предварительным данным, данная тенденция сохранится и в этом году. Средняя стоимость упаковки ягодного десерта перед праздником составит 2171 руб., что на 21% выше, чем годом ранее, а цена бенто-торта вырастет до 1545 рублей (на 8% больше, чем в прошлом году).

