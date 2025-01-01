В Прикамье три человека пострадали в аварии под Кунгуром Двух водителей и пассажирку увезли в больницу Поделиться Твитнуть

В Кунгурском муниципальном округе вечером 28 ноября произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. По данным поисково-спасательной службы муниципалитета, в 19:42 на телефон спасателей поступил звонок об аварии на 13 км автодороги Кунгур — Ашап. На место происшествия выехали спасатели и скорая. Они установили, что в аварии пострадали мужчины 1966 и 1993 г.р. и женщина 1986 г.р.

Как уточнили позже в полиции, дорожный инцидент случился на автодороге Кунгур — Ашап, когда по ней двигался автомобиль «Лада», за рулём которого был мужчина 1966 г.р.

По предварительным данным, на 13 км автодороги водитель отечественной легковушки не справился с управлением, после чего машину занесло: она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хонда».

В аварии пострадали водители обеих машин и пассажирка «Лады». Всех участников ДТП отвезли в больницу.

Полиции организовала проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

