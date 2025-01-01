В столице Прикамья стартовал патриотический форум Он посвящён Году защитника Отечества Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

С 28 по 29 ноября Пермь стала ключевой площадкой для форума, объединившего патриотически настроенных жителей региона. В мероприятии, приуроченном к Году защитника Отечества, приняли участие 500 делегатов из 43 муниципалитетов, включая представителей власти, местного самоуправления, НКО, лидеров общественного мнения и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На открытии форума руководитель Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина подчеркнула, что Пермский край, как регион трудовой доблести, бережно хранит историческую память и является примером единства фронта и тыла. Уральцы всегда демонстрировали стойкость как на передовой, так и в тылу. Ключевыми темами форума стали осмысление наследия Года защитника Отечества, сохранение исторической памяти и почитание героев разных поколений. Лидеры ведущих патриотических организаций («Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы» и «Юнармия») вместе с региональными активистами обсудили вызовы и перспективы развития патриотического движения, а также обменялись опытом.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В рамках торжественного собрания полковники Александр Багаев и Александр Неверов, представляющие Пермский военный институт войск национальной гвардии, были удостоены медали Жукова за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, согласно указу президента РФ.

Впервые в России участникам форума был представлен документальный фильм «Живи! Создавай! Вдохновляй!», созданный в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО «По праву памяти»», реализованного «Бессмертным полком России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.