В Перми выполнена почти половина работ по реконструкции путепровода на Монастырской Объект обещают сдать в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Перми продолжается обновление путепровода по ул.Монастырской, который находится рядом с железнодорожной станцией Пермь-I. Сейчас выполнено уже около 45% от общего объёма запланированных работ. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на подрядную организацию.

В настоящее время на строительной площадке завершён монтаж 21 балки пролётной конструкции. Для обеспечения проезда транспорта в период строительных работ организована объездная дорога. Одновременно с этим демонтировано 80% плит пролётного строения и опорных элементов, а также выполнено 80% системы отвода дождевых вод.

Особенность этого проекта реконструкции в том, что работы проводятся без прерывания движения поездов, что создает дополнительные трудности для строителей.

На данный момент на объекте устанавливаются буронабивные сваи и осуществляется ростверка, а также проводятся работы по усилению и реставрации каменной кладки подпорных стен.

Полное окончание реконструкции путепровода планируется выполнить во втором полугодии 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.