В электричках «Финист» появились снежные барсы из Пермского зоопарка Мобильная фотовыставка будет работать до конца декабря

Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД организовала мобильную фотовыставку с лучшими фотографиями снежных барсов, которые обитают в Пермском зоопарка. Фото животных находятся в салоне электропоезда «Финист», курсирующего на пригородных маршрутах региона, рассказали в пресс-службе компании.

Пассажиры могут увидеть работы победителей любительского фотоконкурса «Пермский барс». На изображениях запечатлены истории из жизни семейства ирбисов. Всего на выставке представлены 16 снимков, на которых переданы различные эмоции кошачьих.

Фото: пресс-служба СвЖД

Увидеть фотографии снежных барсов можно увидеть в «Финисте» до конца декабря, а в новом зоопарке животных можно увидеть в любое время года.

