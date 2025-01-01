В Перми два дня будет работать мобильный офис налоговой службы Пермяки могут получить консультацию специалистов ведомства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 29 и 30 ноября работает выездной мобильный офис краевого подразделения Федеральной налоговой службы. Представители налоговых органов будут консультировать по вопросам исчисления налоговых платежей, использования доступных льгот и разъяснения полученных извещений. Об этом сообщили в пресс-службе налогового ведомства.

Мобильная приёмная находится на первом этаже торгового центра «Планета», в зоне отдыха. Приём граждан осуществляется с 10:00 до 20:00. Для получения консультаций и услуг необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ФНС приглашает всех желающих воспользоваться возможностью посетить мобильный офис и вовремя оплатить налоги. Также при посещении офиса можно оформить согласие на бесплатное получение информации о возможных задолженностях или зарегистрироваться в онлайн-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

