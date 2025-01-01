В Пермском крае установили памятную доску в честь участника СВО Вячеслава Санникова Военнослужащий из Елово погиб в прошлом году в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае

В Елово прошла торжественная церемония открытия памятной доски, посвящённой лейтенанту ВДВ Вячеславу Санникову, погибшему в зоне СВО в минувшем году. На мероприятии присутствовали его семья, курсанты Пермского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина и представитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», памятная табличка установлена на стене здания сельской школы. После девяти классов Вячеслав Санников продолжил обучение в Пермском кадетском училище, а затем поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. По завершении учёбы ему было присвоено офицерское звание. Весной 2023 года уроженец Прикамья был направлен для участия в специальной военной операции.

филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае

Вячеслав Санников погиб в начале июня прошлого года, а 24 июня с ним простились в с.Елово. Военнослужащий был посмертно удостоен Ордена Мужества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.