В Прикамье за 130 млн рублей продают торговый центр «БУМ» Объект недвижимости находится в Березниках Поделиться Твитнуть

На онлайн-платформе бесплатных обвинений «Авито» выставлен на продажу торговый центр «БУМ». Он находится на ул. Пятилетки, 85б.

В объявлении говорится, что общая площадь 2750,3 кв м. Цена за 1 кв м составляет 47,2 тыс. руб., Таким образом, цена за весь объект — 130 млн руб.

Здание оборудовано системой кондиционирования, грузовым и пассажирским лифтами, а также электрической мощностью в 150 кВт. Удобное расположение обеспечивает близость автобусной остановки и наличие бесплатной городской парковки рядом с торговым центром, отмечается в объявлении.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», в ТЦ «БУМ» находятся отделение банка «Дом.ру», медцентр «Ваш доктор», а также магазины «Фикспрайс» и «Чижик».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.