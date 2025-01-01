В Прикамье стартовала новогодняя акция «Дедморозим» Пермяки могут помочь исполнить желания тяжелобольных детей Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» объявил о начале традиционной акции по исполнению новогодних желаний ребят с серьёзными заболеваниями.

У жителей Пермского края есть возможность стать добрыми волшебниками для воспитанников детских домов и детей, столкнувшихся с тяжёлыми недугами. Для этого любой желающий может принять участие в новогодней инициативе «Дедморозим»: достаточно выбрать письмо ребенка на сайте благотворительной организации и исполнить его заветное желание.

Многие дети, находящиеся под опекой «Дедморозим», имеют ограниченные физические возможности, но, как и все дети, они умеют радоваться и верят в новогоднее чудо. Они пишут письма Деду Морозу, а жители Прикамья из года в год помогают этим мечтам сбыться. Этот год не стал исключением, рассказали в фонде.

Письма детей из Осинского и Рудничного детских домов-интернатов, а также подопечных Службы будущего уже доступны на сайте dedmorozim.ru.

«Дедушка Мороз, я очень люблю играть с машинками. Пожалуйста, подари мне грузовик с автотреком», «Я мечтаю об игрушке, которая рассказывает сказки», «Я обожаю музыку и хочу MP3-плеер с наушниками», — это лишь часть желаний детей. Воспитатели и волонтёры помогли некоторым ребятам составить письма, поскольку не все из них могут держать ручку самостоятельно.

Фото: фонд "Дедморозим"

Чтобы стать Дедом Морозом для кого-то из детей, нужно выбрать письмо и зарезервировать желание, написав «исполню». Принести подарок необходимо 13 и 14 декабря в штаб «Дедморозим», расположенный в Перми на ул. Данщина, 6А. Волонтеры доставят подарок ребёнку и предоставят фотоотчёт.

Поддержать новогоднее чудо можно и другими способами: сделать пожертвование на сайте dedmorozim.ru или отправить СМС на номер 3434 (текст сообщения: «Дедморозим» пробел «сумма», например, Дедморозим 300). Подробная информация об акции размещена на сайте, а ответы на вопросы можно получить по телефону 270-08-70.

Фото: фонд "Дедморозим"

История «Дедморозим» началась именно с новогодней акции. Идея дарить счастье сиротам трансформировалась в стремление обеспечить детям в Пермском крае благополучную жизнь в семье, а не в больнице или интернате. Это привело к созданию фонда в 2012 году. Сегодня «Дедморозим» — крупнейшая благотворительная организация региона, объединяющая три структуры: фонд, АНО и эндаумент-фонд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.