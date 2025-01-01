С 29 ноября на ряде маршрутов Перми изменится расписание Это затронет как автобусы, так и трамваи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 ноября на ряде маршрутов общественного транспорта произойдут изменения в расписании движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, с 29 ноября на трамвайном маршруте №12 добавят несколько рейсов как в будни, так и в выходные. С 1 декабря автобусный маршрут №53 увеличит количество рейсов по выходным, а также скорректирует расписание в будни в соответствии с изменениями дорожной ситуации. Кроме того, на автобусных маршрутах №10 и 75 увеличат количество отправлений из-за роста пассажиропотока.

На автобусном маршруте №16 изменятся утренние рейсы в м/р Владимирский, чтобы обеспечить более комфортные поездки для работников предприятий. Вечерние отправления на маршруте №11 будут чуть позже, учитывая возросшую популярность этого направления. На автобусе №77 последний рейс в будни с остановки «Ул. Памирская» перенесут на более раннее время, так как он стал более востребованным.

Маршрут №31 сократит свой путь и будет следовать по Серебрянскому проезду до дома №16. Причина — трудные дорожные условия и невозможность безопасного проезда зимой. Также ожидаются корректировки расписания на автобусных маршрутах №37, 66, 79 и 83 в связи с изменениями дорожной обстановки.

В администрации Перми добавили, что актуальная информация о расписании, маршрутах и движении транспорта есть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

