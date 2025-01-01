В Новых Лядах Перми завершён капитальный ремонт поликлиники Медучреждение уже принимает пациентов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В посёлке Новые Ляды, расположенном в Свердловском районе Перми, завершён капитальный ремонт местной поликлиники. Как сообщает региональное правительство со ссылкой на данные Управления капитального строительства Прикамья, общая площадь обновлённых помещений превышает 1 тыс. кв. м. В ходе ремонта были заменены внутренние инженерные системы и установлена новая сантехника. Также проведена отделка кабинетов и коридоров, а в помещениях появилась новая мебель.

Важным аспектом капремонта стало восстановление перегородок внутри поликлиники. Рабочие также установили новый вентиляционный фасад с утеплением, что способствует повышению энергоэффективности здания. На крыше смонтированы снегозадерживающие устройства и ограждения. Кроме того, для удобства маломобильных пациентов и родителей с колясками были сделаны крыльца с пандусами.

На данный момент поликлиника уже начала принимать пациентов в обновлённых условиях. Лечебное учреждение обслуживает более 9 тыс. местных жителей, включая как взрослых, так и детей.

Стоит отметить, что по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с 2024 года в регионе активно проводится модернизация медицинских учреждений — поликлиник, больниц и стационаров. За два года была завершена реновация 16 медицинских объектов. Эти преобразования стали возможны благодаря краевой программе и поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В министерстве строительства Пермского края отметили, что в настоящее время капитальные ремонты больниц и поликлиник проводятся в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске, Карагае и других населённых пунктах.

