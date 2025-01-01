На покупку кинопроектора для центра «Кристалл» в Перми готовы потратить 15,4 млн рублей На поставку даётся 15 дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале госзакупок опубликован аукцион на приобретение для ГКБУК «Пермская синематека», которая находится в здании бывшего кинотеатра «Кристалл» в Перми, цифрового кинопроектора. Начальная стоимость контракта составляет почти 15,4 млн руб.

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен будет поставить кинооборудование в течение 15 дней с момента заключения контракта.

Уточняется, что «поставляемый товар должен быть новым, свободным от любых прав третьих лиц, а также не должен быть заложен, состоять в споре и под арестом.

Напомним также, что с 5 по 7 декабря на площадке кинотеатра «Кристалл» будет проходить краевой кинофестиваль молодых кинематографистов «5.6» (16+), который «Пермская синематека» проводит с 2006 года при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В программу фестиваля войдут игровые и документальные фильмы, анимация, клипы и экспериментальное кино, созданные авторами Пермского края не ранее 15 ноября 2024 года и не участвовавшие в фестивалях. Жюри определит победителей в пяти номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Анимационный фильм», «Неформат» и Гран-при — «Лучший фильм фестиваля», который будет выбран среди всех жанров и форматов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.