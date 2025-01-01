На площадке кампуса «Будущее Пармы» возводят вертикальные конструкции зданий Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

В Перми на строительной площадке межвузовского кампуса «Будущее Пармы» параллельно идут работы по возведению всех девяти объектов. На отдельных объектах, таких, например, как Учебно-лабораторный корпус с Технопарком, ежедневно работы ведут свыше 100 человек.

В Дирекции кампуса сообщили, что, по сообщению представителя компании-концессионера ООО «Кампус-Парма», строители приступили к возведению вертикальных и горизонтальных несущих конструкций подземной части зданий студенческих и преподавательских гостиниц.

Напомним, строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в микрорайоне Камская долина в Перми ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В студенческом городке будут располагаться комплекс студенческих и преподавательских общежитий гостиничного типа на 5 тыс. мест, Учебно-лабораторный корпус с Технопарком, объекты спортивной и событийной инфраструктуры.

