«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости актуализировать данные о собственниках помещений Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам обновить данные о квартире или жилом доме для корректного начисления платежей за тепло и горячую воду, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».

— зайдите в вашу учётную запись «Госуслуг»;

— введите в поле поиска «Выписка из ЕГРН»;

— заполните все необходимые поля.

Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учётной записи. Предоставить данные можно в офисах расчётно-кассовых центров (РКЦ) или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчётно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».

Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:

— «КРЦ-Прикамье»: по электронной почте billing@krc-prikam.ru;

— «Инкомус»: по электронной почте inkomus@inkomus.ru;

— «Пермэнергосбыт»: в мобильном приложении (раздел «Обращения») или в личном кабинете на сайте (раздел «Подать заявление онлайн»).

«Обновление данных о собственниках помещений может казаться необязательным, особенно если коммунальные услуги оплачиваются вовремя. Тем не менее, при совершении сделок с недвижимостью — будь то продажа или дарение жилья — отсутствие актуальной информации способно привести к серьёзным затруднениям при оформлении документации. Собственники, продавшие жильё, но не сообщившие об изменении владельца в расчётно-кассовый центр или поставщикам услуг, рискуют оказаться среди должников с соответствующими неприятными последствиями», — напоминает руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gF9aFaV6kf6b9Evy6VVSpBPbGsiUkbMRA5u3fjG2SGMQoYgYS

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.