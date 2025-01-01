За торговлю ветпрепаратами без лицензии предприниматель из Прикамья привлечён к ответственности Зоошампунь изъят из оборота Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В Кудымкаре ИП Караваева Г.С., реализующая корма и аксессуары для животных в зоомагазине, решением Арбитражного суда привлечена к ответственности за торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения без лицензии.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщили, что в сентябре сотрудники ведомства по требованию прокуратуры Прикамья провели инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя.

В обороте магазина сотрудники Управления выявили «Зоошампунь», в состав которого входят лекарственные средства, но лицензии на него у предпринимателя не было. Шесть бутылок «Зоошампуня» весом 1440 мл были изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение.

Лекарственные средства были признаны контрафактными и должны быть уничтожены без права возврата поставщику и перепродажи. Данные факты свидетельствуют о нарушении требований ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Предпринимателю было выдано предписание об устранении нарушения.

4 сентября 2025 года Управлением материалы дела были направлены в Арбитражный суд (постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Пермского края в Кудымкаре) для привлечения виновной к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Предпринимателю назначен штраф, а также обязательное уничтожение контрафактных лекарственных средств для ветеринарного применения.

