За торговлю ветпрепаратами без лицензии предприниматель из Прикамья привлечён к ответственности
Зоошампунь изъят из оборота
В Кудымкаре ИП Караваева Г.С., реализующая корма и аксессуары для животных в зоомагазине, решением Арбитражного суда привлечена к ответственности за торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения без лицензии.
В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщили, что в сентябре сотрудники ведомства по требованию прокуратуры Прикамья провели инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя.
В обороте магазина сотрудники Управления выявили «Зоошампунь», в состав которого входят лекарственные средства, но лицензии на него у предпринимателя не было. Шесть бутылок «Зоошампуня» весом 1440 мл были изъяты из оборота и помещены на изолированное хранение.
Лекарственные средства были признаны контрафактными и должны быть уничтожены без права возврата поставщику и перепродажи. Данные факты свидетельствуют о нарушении требований ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Предпринимателю было выдано предписание об устранении нарушения.
4 сентября 2025 года Управлением материалы дела были направлены в Арбитражный суд (постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Пермского края в Кудымкаре) для привлечения виновной к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Предпринимателю назначен штраф, а также обязательное уничтожение контрафактных лекарственных средств для ветеринарного применения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.